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Гражданин Грузии Георгий Чубетидзе, принимавший участие в боевых действиях в зоне проведения спецоперации на стороне вооруженных сил Украины, рассказал, как два французских наёмника из его батальона у били гражданского за отказ впускать их в свой дом. Об этом сообщает РИА Новости.

На опубликованных в Сети кадрах грузинский наемник ВСУ Чубетидзе заявил: «Были у нас два француза, которых местный житель не пустил домой, и они постреляли местного мужика».

По его словам, в составе иностранного легиона вооруженных сил Украины на фронте участие в боевых действиях принимают наемники из Польши, Бразилии, Испании, Франции, Англии и Соединенных Штатов Америки. При этом значительная часть иностранных наемников совершила тяжкие преступления у себя на родине и теперь скрываются от правосудия в рядах украинской армии.

Пленный грузинский наемник также рассказал, что бойцы иностранного легиона выставляли снайперов позади передовых позиций, которые удерживали украинские военнослужащие из состава сил территориальной обороны, чтобы предотвратить их бегство с поля боя.

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