Вооруженные силы Украины впервые использовали беспилотный летательный аппарат испанского производства для атаки Заднепровского района Смоленска. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Shot.

Сообщается, что 50-летний житель поселка Пасово Заднепровского района Смоленска обнаружил перед входом на свой участок дрон со взрывчаткой. Мужчина вышел из своего дома, расположенного по улице Фрунзе, и обнаружил лежащий на земле прямо перед входом во двор частного дома беспилотник.

Прибывшие на место эксперты и правоохранители выяснили, что данный беспилотник представляет собой дрон Columba испанского производства с кумулятивным зарядом К3-6 и дополнительной взрывчаткой С-4 массой более 1 килограмма. Сообщается, что украинские боевики впервые использовали испанский дрон для атаки российского региона.

Позже сотрудники полиции обнаружили второй аналогичный дрон испанского производства в 200 метрах от места падения первого. По информации правоохранителей, пострадавших и разрушений в результате падения дронов ВСУ не выявлено.