Вооруженные силы Украины начали применять новую тактику атак на российские регионы, сбрасывая с беспилотных летательных аппаратов самодельные кассетные боеприпасы. Об одном из таких случаев в своем Телеграм-канале сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт.

Маслодельный комбинат в городе Суджа, расположенный недалеко от границы с Украиной, был атакована украинским дроном. На территорию предприятия украинские боевики сбросили три самодельных кассетных боеприпаса. Один боеприпас не разорвался, а два других повредили подземное хранилище продукции и производственные емкости.

Сообщается, что в результате атаки кассетными боеприпасами территории маслодельного комбината жертв нет. Примечательно, что ВС Украины и ранее обстреливали российские регионы кассетными боеприпасами, однако сбрасывать их с дронов начали относительно недавно. Ранее для этих целей украинские боевики использовали реактивные системы залпового огня.