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Командование ВСУ продолжает отправлять штурмовые группы морской пехоты на левый берег Днепра в попытке расширить плацдарм в окрестностях населенного пункта Крынки. При этом позиции украинских морпехов постоянно обрабатываются артиллерией и авиацией ВС России. Об ожесточенных боях на данном направлении сообщают российские военкоры.

Украинские морпехи смогли закрепиться в лесопосадке, расположенной между Крынками и трассой, однако расширить плацдарм ВС Украины не могут из-за отсутствия достаточного количества резервов. При этом ствольная и реактивная артиллерия ВС РФ постоянно наносит удары как по позициям противника на левом берегу реки, так и по местам дислокации ВСУ на правом берегу Днепра.

Украинские штурмовики предпринимают попытки переправиться на левый берег также в районе населенного пункта Песчановка. Для прикрытия форсирования реки группами морской пехоты ВСУ по левобережью активно работает украинская артиллерия и FPV-дроны. При этом украинское командование не считается с огромными потерями, которые несут ВСУ при форсировании Днепра.

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