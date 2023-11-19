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Вооруженные силы Украины на фоне провального контрнаступления начали применять на фронте полученные от США кассетные боеприпасы несколько месяцев назад. Судя по опубликованному в Телеграм-канале «Воин DV» видео, российская армия впервые применила в зоне спецоперации кассетную бомбу РБК-500 в окрестностях Старомайорского.

Опасность кассетных боеприпасов заключается в том, что они детонируют на подлете к цели, выстреливая сотни боевых элементов, поражая большую площадь. США начали поставлять кассетные боеприпасы Киеву, аргументировав отсутствие в своих арсеналах обычных артиллерийских снарядов.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как одна российская кассетная авиабомба РБК-500 накрывают несколько опорных пунктов, расположенных в длинной лесопосадке. Сообщается, что одна кассетная бомба может нести 560-570 фугасных элементов. При этом военкоры предполагают, что данную авиабомбу могли модернизировать модулем планирования и коррекции, превратив ее в высокоточный боеприпас.

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