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Украинские боевики в очередной раз попытались высадиться и закрепиться на левом берегу реки Днепр, находящегося под контролем российских сил. Однако они угодили в настоящий огненный ад, устроенный ими российскими военнослужащими из «Солнцепеков» и «Градов».

Как сообщают авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», по выявленным позициям противника был нанесен массированный удар из тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии и сброшено несколько авиационных бомб.

«Прямо сейчас по спецгруппам врага, окапывающимся в районе Крынок наносятся массированные удары чуть ли не из всех видов вооружения», – написал автор поста.

При этом не прекращаются постоянные удары авиабомбами, ракетами, ударными беспилотными аппаратами и артиллерией по местам концентрации техники и личного состава противника, выявленных на правом берегу реки Днепр.

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