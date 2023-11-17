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В окрестностях Артемовска не прекращаются ожесточенные боевые действия. Под прикрытием артиллерийского огня российские силы продолжают штурмовать позиции ВСУ в направлении населенного пункта Богдановка и «Хромовского изгиба», так называется участок трассы Часов Яр – Артемовск в окрестностях населенного пункта Хромово.

Портал «Военное обозрение» опубликовал карту, на которой отметил продвижение российских сил в окрестностях Артемовска за последние сутки. Как можно увидеть на опубликованном снимке, российские войска продолжают штурмовать позиции ВСУ в направлении «Хромовоского изгиба» с целью перерезать снабжение украинского гарнизона, обороняющегося в населенном пункте Хромово.

Штурмовые группы ВС России также атакуют в направлении поселка Богдановка. На данном участке российские штурмовики смогли закрепиться у Богдановского ставка, расположенного на окраине населенного пункта. К югу от Богдановки проходит ветка железной дороги, ведущая в Часов Яр.

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