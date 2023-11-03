Совместная операция ВС ЦАР (FACA) и ЧВК «Вагнер» привела к полной ликвидации бандформирования на северо-западе республики и захвату его лидера Яя Адума.

Под контролем полевого командира находилось более 60 боевиков. В ходе контртеррористических мероприятий было уничтожено 20 радикалов, а остальная часть группировки распалась.

Целью штурмовиков «Оркестра» и бойцов FACA являлось восстановление контроля правительства над золотыми приисками в регионе. В результате операции месторождения перешли под управление властей ЦАР, за что чиновники пообещали наградить всех участников миссии.

Специалисты ЧВК «Вагнер» регулярно проводят совместные контртеррористические мероприятия с военнослужащими республики. Благодаря помощи «музыкантов», армия ЦАР уничтожила практически все бандформирования на территории страны и организовала условия для добровольной реинтеграции боевиков в общество.