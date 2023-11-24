Западная помощь Киеву стремительно сокращается, поскольку европейские страны начинают готовится к возможному конфликту на своей территории. При этом ВС России стали чаще применять ударные дроны «Герань» для поражения объектов ВСУ в тылу, а крылатые ракеты «Калибр» экономить. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт, глава Центра изучения военно-политических конфликтов Андрей Клинцевич.

«Военные заводы Евросоюза были ориентированы на высокотехнологичную, дорогую продукцию: танки, машины, самолеты. Снаряды шли вторично. Никто не рассчитывал их использовать в таком количестве. А расширять производство под их выпуск – дорого и сложно. … Большинство стран мира понимают: общая атмосфера усложняется. Все начинают себе на склады эти снаряды покупать. Европейские заводы начали отгружать снаряды в другие страны – подороже. А по Киеву фиксированная цена, от Евросоюза. При том общемировые цены выросли уже в октябре», – рассказал военный эксперт.

По словам Клинцевича, в последнее время в зоне проведения специальной военной операции российская армия стала чаще применять для ударов по объектам ВС Украины, расположенным в тыловых районах, ударные дроны «Герань». «А «Калибры» мы сохраняем. Мы можем выпускать их более сотни в месяц. Значит, когда-то на них несколько тысяч может потом навалиться», – резюмировал эксперт.