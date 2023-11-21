В зоне проведения специальной военной операции присутствует ограниченный контингент российской армии. При этом вооруженные силы Украины при поддержке стран-участниц блока НАТО стали одной из самых больших и хорошо вооруженных армий Европы. Издание «Военное дело» проанализировало открытые источники информации, чтобы определить соотношение сил в зоне СВО.

Российские эксперты предполагают, что численность украинской армии перевалила за 1 миллион военнослужащих. Однако экс-начальник пресс-службы ВСУ полковник Владислав Селезнев заявил, что украинская армия на сегодняшний день насчитывает порядка 1,3 миллионов солдат. К этому количеству следует добавить еще порядка 400 тысяч сотрудников СБУ, МВД, Главного управления разведки и Госпогранслужбы.

Российский контингент в зоне СВО, по словам бывшего главкома ВСУ Виктора Муженко, составляет от 500 до 700 тысяч военнослужащих. При этом ВС России в настоящий момент перехватили инициативу на фронте и ведут активные наступательные действия сразу на нескольких направлениях, подавляя превосходящего вдвое по количеству личного состава противника.