Украинская столица подверглась массированной атаке ударными дронами «Герань-2» ВС России в ночь на 25 ноября. При этом утром в субботу был нанесен повторный удар российскими беспилотниками по целям в Киеве. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Военная хроника» со ссылкой на украинские мониторинговые каналы.

Жители Киева сообщают, что воздушная тревога звучит уже на протяжении семи часов, а в разных районах города слышны взрывы. Киевляне пишут о взрывах на Троещине и падении обломков российских дронов на территории Печерского и Голосеевского районов столицы. При этом российские ударные беспилотные летательные аппараты также атаковали объекты ВС Украины, расположенные в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Запорожской областях.

Ранее Минэнерго Украины сообщило в своем Телеграм-канале, что в столице без электроэнергии осталось 120 учреждений и 77 жилых домов. Электричество пропало из-за повреждений воздушных линий электропередач, расположенных в Киеве и Киевской области.