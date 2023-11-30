Несмотря на неблагоприятные погодные условия в зоне проведения специальной военной операции российские силы смогли продвинуться вперед сразу на нескольких участках фронта. Об успехах ВС РФ сообщают российские военкоры.

«За последние дни российские штурмовые отряды сумели расширить зону контроля южнее Берховского водохранилища. Кроме того, военнослужащие ВС РФ освободили Хромово (Артемовское) – село к северо-западу от Бахмута (Артемовск). Контроль над данным населенным пунктом открывает возможности для дальнейшего наступления в направлении города Часов Яр», – написали авторы Телеграм-канала «Рыбарь».

По информации Телеграм-канала «Два майора», на левом берегу реки Днепр в Херсонской области в окрестностях населенного пункта Крынки противник накопил около 300-400 человек личного состава, что позволяет ему пытаться атаковать.