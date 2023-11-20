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Военный корреспондент Александр Сладков в своем Телеграм-канале опубликовал краткий обзор текущей ситуации на фронтах в зоне проведения специальной военной операции. По словам военкора, несмотря на некоторые трудности в текущей ситуации на фронте, инициатива находится на стороне ВС России.

По мнению Сладкова, ситуация на Херсонском направлении, на Левобережье Днепра, сейчас напоминает «вьетнамский вариант». Он сравнил тактику, применяемую во время вооруженного конфликта во Вьетнаме. Он уверен, что подразделения ВСУ руководство намеренно переправляет на левый берег Днепра, которые оказываются там в ловушке.

Кроме того, российские войска сейчас активно уничтожают противника в районе Авдеевки. Вокруг украинских подразделений, удерживающих город, с каждым днем ВС РФ плотнее смыкают кольцо. Подобные действия предпринимаются также и на Артемовском направлении.

Сладков также отметил, что российские силы в ответ на применение ВСУ кассетных боеприпасов также стали использовать подобное вооружение в районе населенных пунктов Старомайорское и Урожайное на Южно-Донецком направлении.

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