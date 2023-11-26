Пока украинская армия пытается атаковать территорию Российской Федерации беспилотными летательными аппаратами, Москва успешно вывела на орбиту 103-й спутник с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на заявление военкора Александра Сладкова.

«Это 103-й спутник нашей космической группировки. Если их не больше. Какие из них военные, какие аграрные, кто ж знает. Но традиционно спутники принято делить на разведывательные, спутники системы позиционирования и спутники связи. Нам сегодня все нужны. Запуск спутника – это немного другой уровень, чем запуск беспилотников ВСУ. Это и есть оценка нашего боевого потенциала, в сравнении с боевыми возможностями НАТО», – сообщил военкор.

По его словам, если «бы Киев был братом Москве», то обе страны совместными усилиями могли бы развивать космические технологии. Однако теперь Украины может рассчитывать только на «рекламный полет», организованный инженерами НАСА.