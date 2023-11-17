Российские разведчики ликвидировали группу военнослужащих ВСУ в момент разгрузки боекомплекта из автомобиля точным выстрелом из противотанкового ракетного комплекса. Об этом в своем Телеграм-канал сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.

По словам военкора, российские военнослужащие вели наблюдение за украинскими солдатами и дождавшись момента подвоза боекомплекта нанесли точный удар из противотанкового ракетного комплекса «Корнет». В результате огневого поражения было ликвидировано шесть военнослужащих украинской армии, один автомобиль и боекомплект.

Напомним, что штурмовые группы ВС России продолжают теснить противника на Артемовском направлении. За последние сутки российские штурмовики продвинулись в направлении населенного пункта Богдановка и участка автомобильной дороги под названием «Хромовский изгиб». Российским военнослужащим удалось закрепиться на окраинах Богдановки в районе Богдановского ставка.