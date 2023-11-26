В лесах под Купянском был замечен первый американский танк Abrams в составе вооруженных сил Украины. Соответствующую фотографию опубликовал эксперт Центра военно-политической журналистики, военкор Борис Рожин в своем Телеграм-канале Colonelcassad.

«“Абрамс” высунулся из леса. Как утверждают, на Купянском направлении. Охота началась», – написал военкор в описании к опубликованному фото.

Напомним, что правительство США в рамках предоставления военной помощи Украине передало вооруженным силам Украины 31 танк Abrams. При этом до сегодняшнего дня ни один американский танк еще не принимал участия в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции.

По информации украинских мониторинговых каналов, танки ВСУ американского производства были переброшены в зону боевых действий. Однако эксперты предполагают, что тяжелые и неповоротливые бронемашины американского производства не будут применять до весны 2024 на поле боя из-за распутицы.