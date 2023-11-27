Российские войска применили в зоне спецоперации зажигательные снаряды типа 9М22С или 9М28С по позициям украинских боевиков под Авдеевкой. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Телеграм-канале. Он опубликовал соответствующую видеозапись.

Военкор написал, что ВС РФ активно бьют зажигательными снарядами по позициям противника.

«И снова находятся умники (в том числе и с нашей стороны), которые пишут о применении фосфора. В этих эрэсах нет фосфора, они изготовлены на основе магния. И никакими конвенциями не запрещены», – написал Александр Коц под видеозаписью.

Ранее военкор заявил, что взятие российскими войсками промышленной зоны в Авдеевке является переломным моментом. Он подчеркнул, что именно на данном участке не прекращались позиционные бои. Теперь у ВС России появилась возможность планомерно продвигаться вперед. По словам Коца, ВС РФ уже имеют большой опыт по взятию под свой контроль сложных участков, в то время как ВСУ не смогли взять с боем ни одного города.