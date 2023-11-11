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В ночь на 11 ноября сигнал воздушной тревоги звучал в Одесской и Киевской областях. При этом одесские власти распространяют слухи якобы о минировании акватории черноморских портов «российской авиацией для срыва работы зернового коридора». Об этом сообщает «МК».

Автор материала отмечает, что недавно в акватории Черного моря произошел инцидент с российским сухогрузом, который был протаранен украинским балкером. При этом следовавший из Болгарии на Кавказ российский сухогруз вынужден был вернуться в болгарский порт для проведения ремонтных работ.

При этом ночью в прибрежных районах Одесской области были поражены складские помещения, где ВСУ хранили боеприпасы и военную технику, и позиции ПВО в Ильичевске российскими ударными беспилотниками.

Воздушная тревога также звучала и в украинской столице. Киевские власти сообщили о прилетах российских ракет по целям расположенным на левом берегу.

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