В ночь на 11 ноября сигнал воздушной тревоги звучал в Одесской и Киевской областях. При этом одесские власти распространяют слухи якобы о минировании акватории черноморских портов «российской авиацией для срыва работы зернового коридора». Об этом сообщает «МК».

Автор материала отмечает, что недавно в акватории Черного моря произошел инцидент с российским сухогрузом, который был протаранен украинским балкером. При этом следовавший из Болгарии на Кавказ российский сухогруз вынужден был вернуться в болгарский порт для проведения ремонтных работ.

При этом ночью в прибрежных районах Одесской области были поражены складские помещения, где ВСУ хранили боеприпасы и военную технику, и позиции ПВО в Ильичевске российскими ударными беспилотниками.

Воздушная тревога также звучала и в украинской столице. Киевские власти сообщили о прилетах российских ракет по целям расположенным на левом берегу.