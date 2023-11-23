Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по военным аэродромам, расположенным в Днепропетровской и Николаевской областях, в ночь на 23 ноября. Об этом в своем материале сообщает «Царьград».

Жители Днепропетровской и Николаевской областей сообщили в социальных сетях о серии мощных взрывов. Известно, что ВКС России нанесли ракетный удар по аэродрому, расположенному к северу от Николаева в окрестностях населенного пункта Вознесенск.

Сообщается, что на аэродроме в Николаевской области было уничтожено две единицы летной техники, включая ударный боевой вертолет Ми-24. При этом известно, что удар российскими ракетами был нанесен в момент посещения аэродрома командованием ВВС Украины.

В результате российского ракетного удара также был полностью уничтожен радар зенитного комплекса ВСУ, базировавшийся на территории аэродрома под Кривым Рогом в Днепропетровской области. Уничтожения радара зенитного комплекса выводит из строя всю систему ПВО аэродрома.