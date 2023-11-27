В ночь на 27 ноября на Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю ведения метеорологических наблюдений. Об этом в беседе с РИА Новости заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, подобной силы шторм разразился 14 ноября 1854 года во времена Крымской войны, когда у берегов Балаклавы затонуло около 30 кораблей их состава флотилии союзников (Англии, Турции, Сардинии и Франции).

«До среды еще вот такая очень беспокойная ситуация, усиление ветра на Черноморском побережье до 26 метров в секунду, в Крыму будет 25 метров в секунду, но все-таки уже не 40», – заявил Вильфанд.

Власти Республики Крым сообщают об одном погибшем в результате разгула стихии. В Евпатории травмы различной степени тяжести получило семеро человек, а в Севастополе – три человека. Без электроэнергии в Крыму осталось порядка 400 тысяч жителей. На черноморском побережье была повреждена железная дорога, из-за чего было задержано движение 50 поездов. Соответствующее видео было опубликовано на портале.