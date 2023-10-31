В Японии представлен гигантский робот ARCHAX за 2,67 миллиона долларов

Согласно The Mainichi, японский стартап начал продажи огромного робота, управляемого оператором из внутренней кабины. Эта удивительная машина напоминает роботов из научно-фантастических фильмов и аниме.

Стартап Tsubame Industries построил робота под названием ARCHAX на территории складов в йокогамском районе Нака, его продажи начаты в сентябре этого года. Первый публичный показ робота состоялся на выставке Japan Mobility Show 2023, стартовавшей 26 октября на выставочной площадке Tokyo Bight Sight в столичном районе Кото и продолжающейся до 5 ноября.

Робот ARCHAX имеет высоту в 4,5 метра, его вес – 3,5 тонны. Оператор может свободно управлять руками робота, которые, несмотря на внешне массивные размеры, способны поднять пустую пластиковую бутылку, не раздавив ее. У робота есть колеса на четырех «ногах», причем передние и задние шасси можно раздвигать, чтобы уменьшить высоту всего механизма.

Планы на бизнес

Компания Tsubame Industries, базирующаяся в токийском районе Эдогава, стремится получить пять заказов на ARCHAX, отдавая приоритет продажам на внутреннем рынке. Установленная цена робота составляет 400 миллионов иен (свыше 246 млн. руб.), включая обучение оператора и один год техобслуживания.

Гендиректор Ре Йошида прокомментировал своего робота: «Во-первых, мы предоставляем покупателям «опыт управления изнутри» в качестве высококлассного хобби, такого как поездки на суперкарах, а для роботов следующего поколения мы обдумываем создание развлекательных приложений. В перспективе мы надеемся создавать роботов, которые могли бы использоваться для аварийных работ и в освоении космоса».

В кабине ARCHAX может разместиться один человек, попадающий в нее через центральный люк. Пока японский стартап остановился на конструкции робота, в который можно было бы садится людям, отметив, что главная цель – «обеспечить новый уровень «роботизированных операций».

Базовая конструкция, изготовленная из стали и алюминиевого сплава, включает в себя технологии, используемые при проектировании строительной техники, но также были приняты меры, чтобы робот выглядел круто и был безопасным. При потребности его внешний вид можно изменять, используя армированный пластик.

Сёдзи Кавамори, известный по дизайну истребителя VF-1 «Валькирия» в аниме «Макросс», был привлечен к разработке внешнего вида специальной модели ARCHAX, несколько изображений которой были продемонстрированы на Japan Mobility. По заявлению стартапа, специальная модель гигантского робота будет создана, если у нее появится первый покупатель.

В кабине робота нет окон, но изображение с девяти камер, установленных на его корпусе, проецируется на четыре монитора, расположенных перед креслом оператора. Когда производится перемещение робота, например, при помощи левого и правого джойстика, картинка на экранах автоматически отображает наиболее оптимальное поле обзора для управления процессом движения.

Оператору ARCHAX не нужна лицензия, но компания обязательно проведет обучение для покупателей, чтобы показать, как правильно использовать этого робота. В режиме автомобиля (раздвинутые «ноги») он может двигаться со скоростью до 10 км/ч, а в режиме робота – до 2 км/ч.

Робот не предназначен для передвижения по неровным дорогам, и при наклоне его корпуса на 3 градуса срабатывает предупреждение о риске опрокидывания. При наклоне в 5 градусов эта машина автоматически прекращает работу. В режиме «автомобиль» робот Tsubame Industries не может передвигаться по дорогам общего пользования.

Футуристическая машина

В разработке ARCHAX лично участвовал главный технический руководитель компании Акинори Исии, в прошлом глава технического направлении в Gundam Global Challenge, занимавшейся разработкой движущегося робота Gundam в натуральную величину на пирсе Ямасита в Иокогаме.

«Мой опыт создания робота Gundam во всех аспектах, включая закупку материалов, дизайн и технологии, был использован в разработке этой машины», – заявил он. «ARCHAX реализует ноу-хау в области проектирования тяжелой техники, но это также должен быть крутой робот. Вся тяжелая техника создается с учетом профиля будущей деятельности, но нам требовалось сделать ее максимально схожей с гигантским роботизированным экзоскелетом».

Вместо того, чтобы закрыть все рабочие элементы корпусом, Исии использовал опыт, накопленный в проекте Gundam, чтобы найти баланс между «реалистичными» деталями, такими как цилиндрические рычаги, и «фальшивыми» трубками, делающими ARCHAX похожим на аниме-робота.

В разработке следующего поколения своего робота компания ориентируется на область «соревновательного реального киберспорта» и планирует предложить игру-стрелялку, аналогичную играм на выживание, в которых игроки фактически будут управлять настоящими ARCHAX. Акинори Исии отметил, что стрельба в этих играх будет представлена в формате дополненной реальности, пояснив: «Как инженер, я не готов наблюдать, как моего робота будут на самом деле обстреливать пулями, чтобы повредить его».

С появлением ARCHAX роботы, способные нести в себе людей, больше не ограничиваются фантазией. Не так давно космос тоже был миром «мечты», куда могли попасть лишь избранные, но по мере развития технологий эта область становится все более доступной различным людям. В конечном итоге в робототехнике будет достигнут такой момент, когда каждый сможет получать удовольствие от «пилотирования» своего робота.