Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В пресс-службе департамента социального развития Тюменской области заявили журналистам, что младенца, которого отец «кормил» своей грудью, не забрали у родителей, так как для этого нет оснований.

«Семья находится на контроле всех ведомств системы профилактики, родители идут на контакт со специалистами, выполняют все необходимые предписания», – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Тюмени отец младенца снимал на видео, как дает ему свою грудь. Видеозапись он разместил в Сети, на что получил в свой адрес огромный шквал критики и негодования. Многие пользователи обратились с заявлениями к главе СК Александру Бастрыкину о жестоком обращении с ребенком.

На странице в соцсети Сулеймана Полищука (отца ребенка) было опубликовано множество роликов с младенцем. Ребенка отец называет Иисусом. Стоит отметить, что малыш родился без левой руки. По всей вероятности, роды проходили дома. Сулейман снимал на видео, как перерезал пуповину. Также он показывал замороженную плаценту.

Вам может понравиться

Как режиссер Владимир Бортко снимал фильм “Собачье сердце”

35 лет назад, 20 ноября 1988 года на Центральном телевидении СССР был показан фильм «Собачье сердце» режиссера Владимира Бортко. Экранизация повести Михаила Булгакова сперва запрещалась цензурой, однако все же вышла

Каневский раскрыл подробности загадочного убийства профессора Черилова из Волгограда

Вернувшийся из магазина студент юрфака Виталий Черилов обнаружил дома убитых родителей. В зверском убийстве сразу был обвинен бывший уголовник, однако дальнейшее расследование привело оперативников к неожиданной концовке. О громком деле,

В подмосковном Егорьевске женщина облила работницу банка зеленкой с криками «Слава Украине»

В одно из банковских отделений подмосковного Егорьевска ворвалась 27-летняя женщина и облила зеленкой сотрудницу финансового учреждения. При этом она кричала «Слава Украине» и снимала все происходящее на телефон, рассказал тг-канал