В пресс-службе департамента социального развития Тюменской области заявили журналистам, что младенца, которого отец «кормил» своей грудью, не забрали у родителей, так как для этого нет оснований.

«Семья находится на контроле всех ведомств системы профилактики, родители идут на контакт со специалистами, выполняют все необходимые предписания», – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Тюмени отец младенца снимал на видео, как дает ему свою грудь. Видеозапись он разместил в Сети, на что получил в свой адрес огромный шквал критики и негодования. Многие пользователи обратились с заявлениями к главе СК Александру Бастрыкину о жестоком обращении с ребенком.

На странице в соцсети Сулеймана Полищука (отца ребенка) было опубликовано множество роликов с младенцем. Ребенка отец называет Иисусом. Стоит отметить, что малыш родился без левой руки. По всей вероятности, роды проходили дома. Сулейман снимал на видео, как перерезал пуповину. Также он показывал замороженную плаценту.