Президент Украины Владимир Зеленский отправит в Соединенные Штаты делегацию депутатов из партии «Слуга народа», чтобы убедить американских конгрессменов и далее оказывать поддержку Украине. Такую информацию передает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на неназванных украинских парламентариев.

В издании сообщается, что представители партии президента в Верховной раде Украины отправятся в США в конце недели. И главной задачей визита украинских депутатов является решение вопросов о дальнейшей поддержке Киева.

На данный момент финансовая поддержка Украины со стороны США находится в очень шатком положении. Нижняя палата конгресса, контролируемая республиканской партией, на данный момент отказывается рассматривать отдельный пакет помощи для Украины. Напомним, что администрация США выдвинула конгрессу предложение о выделении более 105 миллиардов долларов для поддержки Израиля и Украины.