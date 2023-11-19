В Сибири пронесся необычайно мощный ураган. В некоторых населенных пунктах стихия повредила линии электропередач, также сильными порывами ветра сорвало крыши в жилых домах.

По информации помощника прокурора Алтайского края мари Антошкиной, жительница Барнаула скончалась в результате падения на нее куска крыши с дома, где она проживала. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что в результате урагана также пострадало еще двое людей.

От сильных порывов ветра попадало много деревьев. В Новокузнецке на частный автомобиль упало дерево. В машине находилось четыре человека. Двое из них погибли, остальные получили серьезные травмы. Согласно заявлению главы Новокузнецка Сергея Кузнецова, в городе был объявлена чрезвычайная ситуация. В некоторых районах населенного пункта нет отопления и электричества из-за повреждения высоковольтных линий электропередач.

В Красноярске сильный ветер также повредил дома. Также пострадали социальные учреждения и дороги более, чем на 50-ти участках.