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Российские военнослужащие продолжают методично уничтожать пункты временной дислокации (ПВД) противника на правобережье Херсонской области, временно находящейся под контролем вооруженных сил Украины. Авторы Телеграм-канала «Херсонский вестник» опубликовали кадры с моментом уничтожения российской артиллерией ПВД противника с иностранными наемниками.

На кадрах, снятых российским разведывательным беспилотником, осуществлявшим объективный контроль поражения целей, можно увидеть, как выявленный пункт временной дислокации противника был уничтожен точным попаданием российских артиллеристов. Сообщается о ликвидации по крайней мере 50 иностранных наемников ВС Украины, а также 5 единиц военной техники.

На утро 2 ноября российскими военнослужащими группировки войск «Днепр» был уничтожен 120-мм миномет вместе с расчетом и боекомплектом в окрестностях населенного пункта Никольское. Также была уничтожена моторная лодка в районе острова Алешкенский вместе с пятью украинскими боевиками.

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