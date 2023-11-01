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Кадры с бьющим по мине кувалдой бойцом украинской армии появились в Сети. Соответствующее видео было опубликовано авторами Телеграм-канала Mash.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как боец вооруженных сил Украины наносит серию ударов по мине. Достоверно неизвестно присутствует ли в мине боевая часть, однако его сослуживцы за кадром просят его остановиться.

Один из украинских бойцов интересуется, что он будет делать, если мина взорвется. «Ничего, у меня еще одна запасная есть», – отвечает боец с кувалдой своему сослуживцу и продолжает наносить удары по мине.

Ранее немецкие журналисты сообщили о невозможности эвакуации подбитых западных танков с линии боевого соприкосновения украинскими военными из-за постоянных обстрелов российской артиллерии и работы операторов ударных дронов ВС России.

Украинские военнослужащие не могут использовать, например, БМП для эвакуации поврежденных западных танков, поскольку российская сторона постоянно ведет аэроразведку поля боя и моментально наносит артиллерийский удар на поражение.

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