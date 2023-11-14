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На выставке «Транспорт России» Федеральной пассажирской компанией, являющееся дочерней организацией РЖД, было представлено два обновленных варианта спальных вагонов. Об этом сообщается на сайте РЖД.

В сообщении говорится, что во время разработки нового концепта было все же сохранено расположение спальных мест друг напротив друга. Но в то же время полки были увеличены до 2х метров.

Также отмечается, что в купе не стали устанавливать раковины. Зато увеличили пространство для хранения вещей. В купе также появился специальный шкаф для хранения верхней одежды. Кроме того для каждого пассажира есть индивидуальные светильники, розетки и разъемы USB. Отделку интерьера купе выполнили в сочетании оранжевого и светло-серого цветах.

По сообщению РЖД, компания планирует растиражировать данный дизайн. К концу 2023 года РЖД должна получить 21 вагон с обновленным дизайном интерьера.

Ранее гендиректор РЖД Олег Белозеров рассказал, что холдингом был осуществлен заказ у строительной компании на создание специальных туристических вагонов со стеклянным потолком.

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