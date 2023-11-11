В пресс-службе РТУ МИРЭА сообщили, что специалисты данного вуза разработали автономный малоразмерный беспилотный подводный аппарат БПА-МИРЭА-Т, способный выполнять аварийные и ремонтные работы на глубине до ста метров.

Этот компактный аппарат весом всего три килограмма обладает большой гибкостью в использовании, так как может оперировать при температурах от -5 до +45 градусов по Цельсию и имеет сниженные массо-габаритные характеристики по сравнению с более крупными подводными беспилотными аппаратами.

Благодаря этому аппарат можно использовать не только на специализированных судах и подводных аппаратах, но и на маломерных плавсредствах, таких как катера или надувные лодки.