В России разработали первую в мире систему «антивейп», которая призвана предотвратить электронное курение в помещениях. В первую очередь она направлена на школы, где подростки ухитряются «парить» прямо в классах.

Последствиями такого курения становятся травмы из-за взрыва аккумуляторов, а также смерти в результате отравления. Антивейп-система моментально обнаруживает, что в помещении курят, передает издание “Известия”.

Она представляет собой устройство, по внешнему виду похожее на Bluetooth-колонку. Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения оснастили его датчиками, которые мгновенно распознают содержание в воздухе паров пропиленгликоля и глицерина, являющихся основными компонентами жидкостей для электронных сигарет.

В школах и вузах уже оценили новинку, считая, что она поможет снизить число случаев курения. Но ученые уверены, что этого недостаточно для избавления школьников и студентов от вредной привычки.