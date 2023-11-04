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В пятницу трое жителей Белгородской области получили осколочные ранения различной степени тяжести в результате обстрела города Шебекино украинскими боевиками. Об этом в своем Телеграм-канале написал губернатор региона.

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Один снаряд неустановленного образца прилетел на территорию промышленного предприятия. По предварительной информации, есть трое пострадавших. У двоих мужчин осколочные ранения нижних конечностей. Сейчас бригадами скорой помощи они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода», – сообщил Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, третьему пострадавшему в результате обстрела города со стороны ВСУ госпитализация не потребовалась. Врачи скорой помощи обработали рану пострадавшего на месте. «Повреждения в настоящий момент зафиксированы в одном из технических помещений. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Обследование территории продолжается», – резюмировал губернатор Белгородской области.

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