В зоне спецоперации в районе населенного пункта Клещеевка российские бойцы массово берут в плен иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. Отмечается, что наемные бойцы из Польши и Грузии сдаются по собственной воле. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Телеграм-канале.

«Выходят группами по 10–15 человек. У многих из них обморожения различной степени», – рассказал военкор.

Напомним, что представители «Грузинского легиона» ВСУ признали огромные потери в качестве погибших, раненных и пленных. Они вели подготовку к контратаке на территорию Донецкой Народной Республики. Но плотный артиллерийский огонь ВС России остановил все их попытки наступать.

Ранее сообщалось, что группировка войск «Запад» ВС России успешно отразила атаки украинских боевиков на Купянском направлении. Мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии на направлении Синьковка и Лиман Первый отбили контратаки со стороны украинских штурмовиков.