Популярный видеоблогер-миллионник Владимир Литовченко, более известный в Сети как автор YouTube-канала Boroda TV, решил снять свой очередной пранк на железнодорожном вокзале в Челябинске. Съемки закончились проколом колеса.

Владимир попросил своих знакомых выступить в роли пассажиров, которым в 6 утра необходимо добраться с железнодорожного вокзала в Долгодеревенское. Сначала отец с сыном, выступающие в роли пассажиров, обращаются к местному таксисту, который соглашается отвезти их за 1500 рублей.

Однако к ним подходит Владимир Boroda TV и предлагает довезти отца с сыном в пункт назначения всего за 1000 рублей. Мужчина с ребенком уже были готовы сесть в машину к блогеру, но обидевшийся таксист подбежал к машине и проколол шилом переднее правое колесо.