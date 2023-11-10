В СОШ имени Н.К. Крупской в подмосковном поселке Деденево проводится проверка после инцидента, в ходе которого мать и старшая сестра ученицы напали на учительницу. Причиной инцидента стало замечание педагога за некорректное поведение ученицы на уроке.

По информации из пресс-службы министерства образования Московской области, ученица провоцировала учителя, оскорбляя ее. После того как учительница сделала замечание, ученица позвонила маме и пожаловалась. После этого мать в сопровождении старшей дочери явились в школу и нанесли телесные повреждения учителю.

Пресс-служба также уточнила, что в настоящее время проводится проверка по данному случаю. В прокуратуре Московской области также сообщили о том, что проверка ведется по данному факту, и будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям учителей и приняты меры прокурорского реагирования.