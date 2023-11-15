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Выездное заседание 2-го Западного окружного военного суда Санкт-Петербурга по делу об убийстве военного корреспондента Владлена Татарского пройдет сегодня 15 ноября. В зал суда была уже была доставлена обвиняемая Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает официальный портал телеканала 78.ru.

Сообщается, что дело будут рассматривать трое судей во главе с Тимуром Жидковым, который ранее уже рассматривал несколько десятков дел по статье «Терроризм». При этом перед судом предстанет и сообщник Треповой – Дмитрий Касинцев.

По данным источника телеканала «78» Дарья Трепова не прошла тест на полиграфе. По ее словам, она не знала о взрывчатке, спрятанной в статуэтке. Однако во время прохождения теста на полиграфе ее показатели резко изменились во время ответа на вопрос о находящейся взрывчатки внутри подарка.

Напомним, что военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта, который произошел 2-го апреля в петербургском кафе «Стрит-бар».

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