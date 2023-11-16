Переходившая в неположенном месте железнодорожные пути в районе станции Волковская в Санкт-Петербурге девушка в наушниках попала под электричку. В настоящий момент за жизнь девушки борются хирурги больницы имени Джанелидзе. Об этом в своем материале сообщает издание «Фонтанка».

Около восьми вечера 15 ноября бригада скорой помощи получила вызов о сбитой электричкой девушке в окрестностях железнодорожной станции Волковская. По предварительным данным, 19-летняя девушка переходила пути в неположенном месте по уже протоптанной до нее тропинке. При этом молодая девушка была в наушниках и капюшоне.

Сообщается, что машинист пытался затормозить, чтобы избежать столкновения с девушкой, однако избежать трагедии не удалось. По неподтвержденной информации девушка лишилась ног по колено. Врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшую от столкновения с электричкой девушку в больницу в тяжелом состоянии.