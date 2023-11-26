Бывшая домработница-мигрантка вместе со своим сыном ограбила 66-летнюю пенсионерку, проживающую в Выборгском районе Санкт-Петербурга, угрожая ей ножом. Об этом в своем материале сообщает АН «Оперативное открытие».

26 ноября пенсионерка вызвала сотрудников правоохранительных органов, чтобы заявить о разбое и ограблении. По ее словам, накануне вечером к ней в квартиру пришла 51-летняя гражданка Узбекистана, ранее помогавшая пенсионерке с уборкой в доме. Бывшая домработница попросила пустить ее переночевать. Однако ночью пенсионерку ждал неприятный сюрприз.

Среди ночи пожилую жительницу Петербурга разбудила мигрантка вместе со своим сыном. Угрожая ножом, они забрали у пенсионерки 340 тысяч рублей наличными, банковские карты с пин-кодами, личные документы и два мобильных телефона.

Полиция смогла задержать злоумышленников по горячим следам. В отношении 51-летней женщины и ее 25-летнего сына, граждан Узбекистана, было возбуждено уголовное дело по статье «разбой».