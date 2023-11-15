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В Санкт-Петербурге 15 ноября начинается суд над Дарьей Треповой (включена в реестр террористов и экстремистов), убившей военного корреспондента Владлена Татарского. В 14 часов по Московскому времени откроется первое слушание.

Оно пройдет в открытом режиме с участием присяжных заседателей. Террористку Трепову после медицинского обследования признали вменяемой для судебного процесса.

Ранее сообщалось, что Трепова получила 195 тысяч рублей за убийство военкора, которые ей пересылали с Украины в биткоинах через криптобиржу Binance. При этом большую часть средств экстремистка потратила на проживание на съемных квартирах, переезды, гостиницы. В итоге на руках у нее оставалась сумма, достаточная лишь для приобретения одежды и посещения кафе.

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