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Террористка Дарья Трепова получила за убийство военного корреспондента Владлена Татарского 195 тысяч рублей, рассказал телеграм-канал Mash.

Отмечается, что средства поступали с Украины на личный криптокошелек Треповой через биржу Binans. Она сразу же выводила полученные биткоины на российскую банковскую карту, оформленную на свое имя.

В итоге с декабря прошлого и до марта текущего года она вывела с биржи 195 тысяч рублей. Весьма крупную сумму Треповой пришлось потратить на аренду квартир в Санкт-Петербурге и Москве, а также на гостиницы, жилье посуточно, поездку в Омск, где Татарский проводил одну из своих встреч, на «левые» телефоны.

В результате у террористки оставалась весьма скромная сумма, но другого источника дохода у нее не было.

На заработанные деньги она посещала кафе и приобретала одежду, на большее уже не хватало, передают авторы публикации.

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