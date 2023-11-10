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В Одессе во второй раз за вечер прогремели взрывы. Если первый удар пришелся предположительно по батарее ПВО под Ильичевском, где до сих пор не могут потушить пожар, то второй атаковал порт в самом областном центре, сообщают украинские СМИ.

Тг-канал издания «Общественное» заявил, что взрывы в Одессе – это прилеты, противовоздушная оборона со своей задачей не справилась.

Мониторинговые каналы предполагают, что удар наносился ракетой «Оникс» берегового комплекса «Бастион». Но эта информация официально не подтверждена.

Взрывы в Черноморске (бывший Ильичевск) прогремели около 18:00. Местные жители заявили сразу о нескольких громких звуках. Около 20:00 были нанесены удары по Одессе. Подробности уточняются.

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