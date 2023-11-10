Сразу несколько взрывов прогремело в Одесской области около 19 часов 10 ноября. Украинские медиаресурсы пишут о ракете Х-31П, которая была запущена с истребителя над Черным морем.

При этом тг-каналы утверждают, что ракета была сбита средствами противовоздушной обороны.

Совершенно другую информацию публикует канал «Типичная Одесса». Отмечается, что ракета все же достигла цели и поразила позицию ПВО в районе Черноморска (до «декоммунизации» – Ильичевск).

Это подтверждается и свидетельствами местных жителей, которые сперва слышали один громкий взрыв, а затем сразу несколько более тихих звуков. Скорее всего, это была детонация боекомплекта ПВО.

Стоит также отметить, что воздушная тревога была объявлена уже после взрывов.