В Нью-Йорке священника разжаловали за съемки в его церкви провокационного клипа

Католического пастора уже лишили административных обязанностей после того, как он позволил американской поп-звезде порезвиться в церкви на съемках музыкального клипа. Источник: The Telegraph.

Монсеньор Джейми Гигантьелло, рукоположенный в 1995-м, был понижен в должности после того, как открыл двери своей нью-йоркской церкви для использования в качестве декораций музыкального клипа 24-летней Сабрины Карпентер.

Пляска у декорированного алтаря

Одетая в тюлевой топ и колготки, молодая певица использовала алтарь Благовещения Богоматери горы Кармил в хипстерском Уильямсберге (Бруклин) в качестве своей сцены. Согласно клипа на песню «Feather» (прим. Infosmi: в контексте композиции переводится с англ., как «предмет гордости»), Карпентер марширует вокруг вертикально выставленных гробов пастельных тонов, на одном из которых написано: «Покойся с миром, б**» (выше скриншот из названного клипа).

Американская поп-звезда расхаживает по церкви в ложно-траурном облике мимо нескольких своих поклонникам, смерть которых она ранее наблюдала лично, согласно сюжету видеоклипа.

Часть их погибает при постановочно-кровавых обстоятельствах, включая одного, которого героиня ролика привела к смерти, ведя его за галстук, пока тот не оказался в движущемся лифте.

Сам церковный алтарь заставлен множеством нетрадиционных предметов, включая небольшие статуи и вазу с надписью RIP, содержащую темно-красную жидкость.

В Бруклинской епархии заявили, что они «потрясены» этими съемками в церкви Благовещения XIX века. Роберт Бреннан, епископ Бруклина, приказал провести расследование того, как клип на новую песню Сабрины Карпентер вообще оказался снятым в католической церкви.

На момент публикации статьи, клип «Feather» был просмотрен более 11 миллиона раз.

«Епископ Бреннан потрясен тем, что все то было снято на видео в церкви Благовещения Пресвятой Девы Марии в Бруклине», – говорится в заявлении, опубликованном епархией.

«Приход не следовал епархиальной политике в отношении съемок на территории церкви, которая включает в себя проверку раскадровки сцен и сценария», – добавили в епархии, отметив, что продюсерская компания «не выполнила условие точного информирования о содержании предстоящего видеоконтента».

Епископ также председательствовал на «мессе возмещении ущерба», проведенной в церкви после ее потенциального осквернения. На этой службе присутствовало около 50 человек, которые, по словам представителя епархии Бруклина, были явно расстроены произошедшим.

Объяснение опального священника

Вскоре после публикации видео с клипом Карпентер на YouTube монсеньор Гигантьелло (на фото) лишился всех административных обязанностей и был отстранен от должности викария по развитию Бруклинской епархии.

Опальный священник впоследствии принес извинения, опубликовав их на странице церкви в «Фейсбук» (соцсеть запрещена в РФ), назвав музыкальное видео «позорным представлением».

Монсеньор Гигантьелло рассказал, что к нему обратилась местная съемочная группа, искала место для постановки «видеоспектакля с участием Сабрины Карпентер». По его объяснению, он поискал информацию о певице в интернете и «не выявил ничего сомнительного», поэтому дал съемочной группе разрешение на использование церкви в качестве декораций.

«Стремясь еще больше укрепить связи между молодыми творческими художниками, составляющими большую часть нашей общины и прихода, я согласился на съемку после того, как поиск публичной информации об участвующих в проекте постановщиков не выявил ничего подозрительного», – сообщил монсеньор Гигантьелло, ранее возглавлявший администрацию бруклинской церкви семь лет. Он добавил, что лично на съемках не присутствовал.

«Приходской персонал и я не знали, что в церкви в момент съемок происходило что-то провокационное, и мы не знали, что в святилище будут установлены бутафорские гробы и другие имитации погребальных предметов», – написал он, добавив, что большая часть видео в клипе «Feather» была снята за пределами его храма.

«Несомненно, многие расстроены произошедшим не меньше меня. Прошу лишь, чтобы по самому примеру прощения Христа вы нашли возможным простить мою оплошность в этой прискорбной истории».

Монсеньор Гигантьелло добавил, что $5 000 долларов (почти 443 тыс. руб.), полученные приходом церкви от продюсерской компании, снявшей провокационный клип, будут пожертвованы центру кризисной беременности в Нью-Йорке.

По словам священника, выбор этого получателя денег, представленных продюсерской компанией, был осуществлен, «чтобы из этого негативного события могло произойти улучшение жизни».

Эта скандальная история, отмечает The Telegraph, напоминает событие 1992 года, когда ныне покойная Шинейд О’Коннор разорвала фотографию Папы Римского в процессе исполнения песни «Война» в шоу «Субботним вечером в прямом эфире», а также реакцию католической церкви на то, что Мадонна исполнила песню в защиту абортов «Папа, не проповедуй» в 1986 году.

Некоторые прихожане высказали сочувствие отстраненному пастору, отметив, что назначенное ему наказание слишком сурово.

По мнению Луиса Барричелли-младшего, прихожанин этой церкви в третьем поколении, «наказание не соответствовало преступлению». Он сообщил журналисту «Нью-Йорк таймс», что около 40 членов из бывшего прихода монсеньора Гигантьелло пришли выразить ему поддержку на утреннюю мессу 19 ноября, отслуженную им. «Мы все еще любим его», – заявил Барричелли-младший. «Мы по-прежнему поддерживаем его».

Томас Казале, другой прихожанин, отметил, что за съемками в церкви просто следовало следить и что пастор был хорошим человеком. «Я уверен, что большинство людей простят его или не будут винить».