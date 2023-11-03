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С первыми числами ноября в Новосибирске пришла настоящая зима . Город накрыли снегопады, температурные показатели резко снизились. Горожане активно стали задумываться о покупке новой верхней одежды. Как правило, большинство жителей Новосибирска выбирают на зиму теплые пуховики, однако каждый хочет приобрести не только теплую, но модную вещь.

Стилисты порекомендовали при выборе пуховика обращать внимание на его наполнитель. Самым теплым считается тинсулейт. Данный материал является невероятно практичным и гипоаллергенным. Плотность утеплителя должна быть не менее 200 гр.

Если у человека нет аллергии на естественный наполнитель, то можно смело покупать куртки с натуральным пухом. Самые дорогие пуховики  – модели с лебяжьим пухом.

Что касается модных моделей, то в этом сезоне актуальность не теряет стиль оверсайз. Изощренным модницам можно обратить внимание на длинные модели с юбкой-солнцем. Любители спортивного стиля могут приобрести укороченные или базовые модели.

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