В результате перехвата украинского беспилотного летательного аппарата в небе над подмосковной Коломной пострадавшие и разрушения отсутствуют. Городской транспорт работает без изменений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.
«Ни пострадавших, ни разрушений, ни изменений режима движения городского автотранспорта на территории Коломны нет», – сообщили представители пресс-службы городской администрации.
Напомним, что средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации были перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Московской и Смоленской областями.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской и Московской областей», – отметили в Минобороны РФ.