В результате перехвата украинского беспилотного летательного аппарата в небе над подмосковной Коломной пострадавшие и разрушения отсутствуют. Городской транспорт работает без изменений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.

«Ни пострадавших, ни разрушений, ни изменений режима движения городского автотранспорта на территории Коломны нет», – сообщили представители пресс-службы городской администрации.

Напомним, что средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации были перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Московской и Смоленской областями.