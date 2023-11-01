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За всю историю метеорологических наблюдений 1 ноября 2023 года стало самым теплым в Москве. Специалисты отмечают, что сегодняшняя температура побила рекордно теплый показатель, зафиксированный в 1934 году. Такую информацию сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По информации синоптика, по состоянию на 10:00 на московской базовой метеостанции ВДНХ температурные показатели составили +13.2 градуса по Цельсию, что на 0.6 градусов выше, нежели рекордные показатели 89-летней давности.

Леус также отметил, что ночь на 1 ноября в Москве также была рекордно теплой, с 1949 года. Температура составила +8.3 градуса по Цельсию. Данный показатель выше предыдущей зафиксированной максимальной температуры – 1 ноября 2008 года (+7.8градусов).

Ранее синоптики сообщили, что на ноябрьские празднике в российской столице будет аномально теплая температура. Согласно прогнозу Гидрометцентра Романа Вильфанда, 6 ноября температура в Москве составит + 10-15 градусов по Цельсию.

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