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Храм ветеранов боевых действий в честь священномученика Игнатия Богоносца начнут строить в Москве через неделю. Об этом заявил советник патриарха Московского и всея Руси, куратор программы строительства православных храмов в Москве, депутат Госдумы Владимир Ресин.

«Через неделю строители выйдут на площадку возведения храма в честь священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского, так называемого храма ветеранов боевых действий. Храмов с таким посвящением в России всего восемь, а в Москве пока ни одного», – сообщает пресс-служба.

Памятный комплекс, в состав которого войдет новый собор, будет расположен на Зеленом проспекте в Восточном округе столицы. В центре комплекса будет располагаться памятник «Скорбящей матери», установленный еще в 1992 году. «Также храм станет особым местом поминовения воинов-афганцев. Рядом установлен памятник воинам-москвичам, погибшим в Афганистане 1979-1989 годах», – отметили в пресс-службе.

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