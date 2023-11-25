В отдельных районах Киева в ночь на 25 ноября прекратилась подача электричества, наблюдаются серьезные перебои со светом.

Администрация столицы Украины и Киевской области ранее предупреждала, что такое возможно в случае атак беспилотников или ракетных ударов по региону.

По предварительной информации, электричество исчезло после работы противовоздушной обороны и падения обломков сбитого Украиной дрона-камикадзе. Сейчас сообщается, что возможны повторные атаки, поэтому угроза сохраняется, в Киеве и области объявлена воздушная тревога.

Ранее на Украине заявляли, что энергосистема страны хоть и не восстановилась полностью, но вполне готова к зиме. Одновременно с этим власти регионов внедрили плановые отключения света, которые длятся по 6-8 часов.

Также ранее сообщалось о взрывах в Кропивницком – административном центре Кировоградской области.