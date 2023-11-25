В Кропивницком (до «декоммунизации», проведенной киевским режимом – Кировоград) прогремели мощные взрывы, до этого сообщалось о приближении к городу дронов-камикадзе «Герань», пишет украинский портал «Зеркало недели».

Кроме того, известно о движении беспилотников на Киев несколькими группами, но пока подробной информации нет. Какие цели поражены в Кировограде, тоже неизвестно.

Воздушная тревога объявлена в части херсонского региона, находящейся под контролем Киева, а также в Николаевской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Официальная информация об атаках на эти регионы не поступала, мониторинговые каналы пишут о возможных угрозах для Житомира и Винницы.

Ранее украинские власти заявляли, что российские дроны-камикадзе движутся по сложной траектории, нанося удары там, где изначально их никто не ожидает, поэтому точно сказать о намеченных целях практически невозможно.