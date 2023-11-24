Школьный учитель заставил 10-летнего ученика приседать за прогулы уроков, после чего мальчику стало плохо, и он потерял сознание. Об этом в своем материале сообщает портал News9Live.

В округе Джайпур, расположенном в штате Одиша, произошло трагическое происшествие с 10-летним школьником. 21 ноября около 15:00 школьный учитель обратил увидел, как школьник по имени Рудра Нараян Сети вместо занятий в классе продолжает играть со своими друзьями во дворе школы.

Тогда педагог отругал заигравшихся школьников и в качестве наказания за прогул заставил их приседать. Однако Сети смог сделать всего несколько приседания и упал без сознания. Учитель сообщил о происшествии родителям 10-летнего мальчика, после чего они вместе отвезли его в больницу.

Однако врачи констатировали смерть ребенка. Индийская полиция пока не комментирует произошедшее, поскольку пока не получала заявления от родителей умершего школьника. При этом начальник отдела образования района прибыл в школу, где произошла трагедия, чтобы взять под личный контроль расследование произошедшего.