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На границе с Польшей немецкими властями был задержан юный контрабандист. 15-летний выходец из Сирии Халед вез в фургоне 27 нелегалов. Подросток был за рулем автомобиля без каких-либо документов. Об этом сообщило немецкое издание ASB.

Неизвестно, как 15-летний подросток смог проехать по дорогам Польши более 200 км за рулем автомобиля, и не был остановлен полицейскими. Также не понятно, как смогли выдержать весь путь 27 взрослых мужчин, стоя в кузове фургона в невероятной тесноте такое длительное время, тоже большой вопрос.

По сообщению издания, юный контрабандист прибыл в Германию в 13-летнем возрасте также нелегально. Его направили в приют для несовершеннолетних, откуда он сбежал. После задержания подросток по решению суда был оставлен под стражей на месяц, однако затем его отпустили с условием посещения школы. Также он должен отчитываться перед своими воспитателями. По информации полицейских, в незаконный бизнес Халеда привел тот человек, который ему ранее помог проникнуть на территорию Германии.

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