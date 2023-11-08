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Молодая пара из Екатеринбурга, которая забронировала номер в отеле Hyatt Regency на свою первую брачную ночь и заплатила почти 16 тысяч рублей за услуги, столкнулась с невозможностью заселения в отель. Это произошло из-за того, что у молодоженов не оказалось при себе паспортов, чего потребовала администрация отеля, пишет E1.RU.

После банкета пара прибыла в отель, и их попросили уйти, так как у них не было при себе документов. Новобрачная попросила персонал отеля подождать, пока привезут паспорта, но попытки разрешить конфликт не увенчались успехом. По словам новобрачной, попытки урегулировать ситуацию были проигнорированы.

Конфликт продолжался 40 минут, в итоге сотрудники Росгвардии прибыли в отель, после чего пару попросили уехать. Молодожены признали, что находились в нетрезвом состоянии и что разговор велся на повышенных тонах. Однако они не участвовали в драке и не повредили имущество.

Сотрудники отеля Hyatt Regency отказались комментировать инцидент и проигнорировали письмо молодоженов с просьбой принести извинения за произошедшее.

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